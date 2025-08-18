◇第107回全国高校野球選手権第12日3回戦横浜5―1津田学園（2025年8月17日甲子園）横浜は、14日の2回戦で頭部死球を受けながらフル出場した阿部葉太主将（3年）が、3安打1打点をマークした。8回1死二塁では右前適時打を放ち、6回も1死から出塁して二盗も決めて得点につなげ「みんなで“負けたら終わり”という覚悟を持って戦った」と振り返った。2回戦までは計8打数1安打1打点と振るわず「みんなに助けてもらっていた