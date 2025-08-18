◇第107回全国高校野球選手権第12日3回戦仙台育英3―5沖縄尚学（2025年8月17日甲子園）【聖地の夏言葉】仙台育英の1年生二塁手・有本豪琉（たける）は「甲子園はいつも以上の力が出る場所だった」と目を赤くして振り返った。2回戦では、同じ1年生の遊撃手・砂涼人との「アリスナ」コンビで逆シングルからのバックグラブトスでスーパーダブルプレーを完成。甲子園を大いに沸かせた。途中出場だったこの日は死球と空振り