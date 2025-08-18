「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）真夏の伝統の一戦で、虎が強さを見せつけた。阪神は初戦こそ落としたものの、今季初めて同一カードで起用した村上と才木のダブルエースで２連勝。巨人戦シーズン１５勝は２３年（１８勝）以来６度目。優勝マジックが背番号と同じ「２２」となった藤川監督は「非常にいいリレーだったと思います」と満足そうにうなずいた。早めの継投が功を奏した。先発・才木を五回で代えると、２点