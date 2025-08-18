◇第107回全国高校野球選手権第12日3回戦仙台育英3―5沖縄尚学（2025年8月17日甲子園）プロ注目の仙台育英の三塁手・高田庵冬（あんと＝3年）は、4打数2安打で高校ラストゲームを終えた。2回戦の開星（島根）戦では高校通算31号など、全3試合で安打し通算12打数5安打2打点、打率.417。敗戦後にプロ志望届提出を表明し「須江先生から“こんなチャンスはない”と背中を押してもらえたので決めました。打つだけじゃなく足