無事是名馬――。阪神・石井大智投手（２８）が１７日の巨人戦（東京ドーム）の８回に４番手として登板。１イニングを１安打１奪三振無失点に封じ、ＮＰＢ新となる４０試合連続無失点記録を達成した。チームも３―１で勝利し、優勝マジックを「２２」に減らすとともに今季最大の１３ゲーム差まで広げた。僅差でリードの試合最終盤のマウンドこそが、自身の職場であり戦場。二死一塁で対峙した岸田を右飛に仕留めて自軍ベンチへ