「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）打球が右前で弾むと、左手を突き上げた。敵失も重なって三塁に到達した阪神・高寺は、笑顔で雄たけびを上げた。「追い込まれていたので、食らいつくしかなかった。しっかり対応できました」均衡を破る一打だった。０−０の四回２死一、三塁のチャンス。追い込まれながらも赤星のフォークに反応した。最後は右手一本。手首を返さなかったことで打球は切れず、２走者が生還した。打