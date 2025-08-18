セ２位の巨人は１７日の阪神戦（東京ドーム）に１―３で敗れ、痛恨のカード負け越し。首位を独走する猛虎にとうとう今季最大の１３ゲーム差まで突き放された。４回に右翼手・丸の失策絡みで２点を先制されると、相手を上回る１０安打を放った打線は再三の好機を生かせず、丸のソロ一発のみ。阿部慎之助監督（４６）は「阪神にやられっぱなしですけど、まだ優勝は０％になったわけではないんで。これからは全部勝つつもりでやる