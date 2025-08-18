「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）巨人は１０安打しながら丸のソロによる１点のみ。九回無死一、二塁は代打・増田大がスリーバント失敗。四回は丸が適時失策と痛いミスが出た。阿部監督は「（バントは）決めなきゃいけないね。難しいんけどね。ミスしたら負けますから」と振り返った。首位とのゲーム差は再び「１３」。“メークレジェンド”を果たした０８年の最大差と並んだ。「優勝は０％になったわけではない。全