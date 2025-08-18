新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」は１７日の有明アリーナ大会で優勝決定戦が行われ、ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がＥＶＩＬを撃破して初優勝を飾った。今年から新日本、ＤＤＴ、米国・ＡＥＷの３団体所属選手となり、世界の大舞台で活躍する「ジ・アルファ」の魅力とは――。メンター（助言者）でもある、米国・ＷＷＥの中邑真輔（４５）が秘話を明かした。「ハウス・オブ・トーチ