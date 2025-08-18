職場でも「蛙化現象」、ありませんか？（画像：metamorworks / PIXTA）蛙化（かえるか）現象という言葉を聞いたことがあるだろうか。蛙化現象とはもともと恋愛関係において、好きだった相手が自分に好意を示してくれた途端、一気に気持ちが冷めてしまう心理現象として使われていた。それが段々と広義に解釈されるようになり、魅力的だったり、尊敬したりしていた相手を、ちょっとした行動や癖がきっかけで幻滅してしまうようなこと