なぜ、まさかの逆転負けを喫したのか。米総合格闘技イベント「ＵＦＣ３１９」（１６日＝日本時間１７日、イリノイ州シカゴ）で、元ＲＩＺＩＮバンタム級王者の朝倉海（３１）が、ティム・エリオット（３８＝米国）に２ラウンド（Ｒ）４分３９秒で一本負けした。終始有利に進めながらの逆転負けを、?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が忖度なしに徹底分析する。ズバリ敗因は――。序盤からスタンドの攻防で有利に進めた海は