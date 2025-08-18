◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）待望の一打が生まれた。２点を追う８回１死。岡本は石井の初球、外角低めスライダーを捉えた。二遊間への痛烈なゴロは遊撃・小幡にダイビングキャッチされたが、全力疾走でセーフに。左肘じん帯損傷から１軍に復帰後、２戦７打席目での初安打をマークした。「ひとまずですね」。けがを乗り越えて１０４日ぶりに１軍でＨランプをともした主砲に、割れんばかりの大歓