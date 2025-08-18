◆米大リーグドジャース―パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・ロバーツ監督が１７日（日本時間１８日）、試合前に取材に応じ、佐々木朗希投手について「彼は今週後半に登板する予定だ。彼はいまここ（ＬＡ）にいるけど、今週のどこかでオクラホマシティー（ドジャース傘下３Ａ）に合流する予定だ」と明かした。オクラホマシティーは、１９日（同２０日）からマリナーズ傘下タ