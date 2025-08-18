ＳｎｏｗＭａｎの向井康二（３１）、俳優の中村蒼（３４）が１０月期のＴＢＳ系連続ドラマ「フェイクマミー」（金曜・後１０時）に出演することが１７日、分かった。元ヤンキーの社長（川栄李奈）が娘の名門小学校入学のため、大手企業に勤めていた元エリート（波瑠）と“母親なりすまし”の契約を結ぶことから始まる物語。向井は元ヤン社長を支える副社長、中村は小学校教師を演じる。向井は役どころについて「かっこいい