巨人の京本真投手（２１）が右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）を近日中に受けることが１７日、分かった。京本は２１年育成７位で巨人に入団。２４年、開幕前に支配下登録され、４試合に登板して防御率３・６０。今季は６月からコンディション不良により、３軍に合流しており、１軍での登板はなかった。