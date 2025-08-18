◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）巨人は阪神に連敗し、今季最大タイの１３ゲーム差となり、３位・ＤｅＮＡに０・５差と迫られた。打線が序盤の好機を生かせず、４回に失策も絡んで３失点。阪神先発の才木には７連敗を喫した。７安打の阪神を上回る１０安打を放ちながら敗れ、同カードのホーム９敗目は１９５２年のフランチャイズ制以降、球団史上ワースト。勝負強さや守備力の面で、首位を独走する