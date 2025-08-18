◆パ・リーグオリックス７Ｘ―６西武＝延長１２回（１７日・京セラドーム）オリックス・宮城大弥投手（２３）が、２１日の日本ハム戦（エスコン）で復帰する可能性が１７日、高くなった。下半身のコンディション不良のため８日に出場選手登録を抹消され、回復や調整を優先。ほぼ最短で１軍のマウンドに戻れる見通しが立った。チームはこの日の西武戦（京セラＤ）で６点差を逆転し、サヨナラ勝利。１６日に２軍戦で復帰した主