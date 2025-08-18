◆パ・リーグオリックス７Ｘ―６西武＝延長１２回＝（１７日・京セラドーム）オリックスが２０年７月２２日の楽天戦（楽天生命）以来となる６点差逆転勝ちを収め、２カードぶりに勝ち越した。同点の延長１２回、プロ１０年目の広岡大志内野手（２８）が左越えに自身初のサヨナラ本塁打となる５号ソロ。５回には太田椋内野手（２４）に自身初の８号満塁弾、６回には中川圭太内野手（２９）に同点の９号２ランが生まれ、アーチ３