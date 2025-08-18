◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦東洋大姫路３―２西日本短大付（１７日・甲子園）優勝候補の一角・東洋大姫路（兵庫）が西日本短大付（福岡）との接戦を３―２で制し、２０１１年以来の８強入りを決めた。元阪神・桧山進次郎氏が名前の由来で、自身の打席でも桧山氏のヒッティングマーチで応援を受ける白鳥翔哉真（ひやま）左翼手（３年）が５回に決勝打。３試合連続打点で今大会計７打点とし、９３年の