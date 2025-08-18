◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５ＤｅＮＡ＝延長１２回＝（１７日・バンテリンドーム）背に腹は代えられない。来年１月に創立９０年を迎える中日が、ＤｅＮＡ・藤浪対策として、球団史上初めてスタメンに左打者９人を並べた。藤浪降板後の終盤に一時は逆転したものの、延長１２回に勝ち越しを許して３連敗。井上監督は眉間にしわを寄せた。「けが人は出したくないし、ベストオーダーでは臨めない。そのピッチャーを立てられた