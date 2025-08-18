◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦横浜５―０津田学園（１７日・甲子園）グラウンド外で翻弄された夏が終わった。５点を追う９回２死一、二塁。津田学園・桑山晄太朗の飛球は左翼手のグラブに収まった。「率直に悔しい。勝って校歌を歌いたかった」。８回８安打５失点のエースは大粒の涙。７日の初戦以来１０日ぶりとなった聖地で、センバツ王者・横浜に屈した。広陵の辞退により、２回戦は不戦勝。試合