◆パ・リーグオリックス７Ｘ―６西武＝延長１２回＝（１７日・京セラドーム）オリックス・横山楓がプロ初勝利に頬を緩めた。延長１２回の１イニングを３者凡退に抑え、その裏、広岡の５号ソロでサヨナラ勝ち。「一度は終わった身。考えたら、長かったかもしれないです」。入団からの３年間で４試合登板にとどまり、昨オフに一度戦力外通告を受けた苦労人。育成から支配下への再昇格を経て、通算７試合目で手にしたウィニングボ