◆パ・リーグソフトバンク１Ｘ―０ロッテ（１７日・ベルーナドーム）ソフトバンクがガッツあふれるコンビでサヨナラ勝ちした。０―０の９回１死一、二塁、代走で出場の二塁走者・緒方が「行けたら行けのサイン」で三盗に成功。１死一、三塁から牧原大が一塁線を破る決勝打を放った。「本当にプロの仕事をしてくれました」。小久保監督は今季５度目の劇的勝利の立役者２人を称賛した。牧原大は今季２度目、通算３度目のサヨナ