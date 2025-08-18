◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）さん然と輝く金字塔を打ち立てても、阪神・石井大智投手（２８）の表情は変わらない。ただ心の中には、尽きることのない感謝の気持ちが充満していた。２０２１年の平良（西武）を超え、ＮＰＢ新記録の４０戦連続無失点を達成。「たまたまかなと思う」と振り返った最強右腕は、こう続けた。「そのたまたまを引き寄せるためにいろんなことをしている。自分で結果は左