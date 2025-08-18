男性5人組ダンス＆ボーカルグループ「5IN（シン）」が17日、東京・渋谷のWWWでライブを行った。CHIKARA（29）が「これから最高の空間にしていきますよ！」と声を張り上げると、SNSで話題の「雷5ing（ライジング）」など全18曲を披露。同曲をシングル化し11月に発売することも発表。KATSUHIRO（28）は「全国発売は僕たちにとって初めて。皆さんのおかげです」とファンに感謝した。