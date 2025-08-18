金足農（秋田）のプロ注目右腕・吉田大輝投手（3年）が大学進学の意向を固めたことが17日、分かった。複数の関係者が明かした。18年夏の甲子園準優勝で「金農旋風」を巻き起こした兄・輝星（現オリックス）の背中を追って金足農に進学した。2年連続出場となった今夏の甲子園では1回戦で沖縄尚学に0―1で敗退。6回途中から救援して自己最速147キロを計測も、3回1/3を4安打1失点だった。大舞台での猛アピールとはならなかっ