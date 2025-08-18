お笑いトリオ「ハナコ」が10月3〜5日に東京・日経ホールで単独ライブを開催する。収容人数600人超の自己最大規模の同会場で計5公演を予定。ネタは全て新作コントで、公演名はイタリア語で「レストラン」を意味する「リストランテ」と銘打った。ネタ作りを担当する秋山寛貴（33）は「ミシュランの言葉を借りるなら、三つ星レストランの定義である“そのために旅行する価値がある”単独ライブにします」と気を引き締めた。今