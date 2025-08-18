女性ユニット「ME:I（ミーアイ）」が17日、初の全国ツアーの神奈川公演を横浜市のKアリーナ横浜で行った。9月3日発売の初アルバム「WHOIAM」の収録曲「THISISME:I」など20曲を披露。アンコールでは、テレビ東京アニメ「ポケットモンスター」のキャプテンピカチュウの着ぐるみがゲストとして登場し、一緒にグループで担当している同アニメのエンディング曲「ReadyGo」を踊った。神奈川出身のリーダーMOMONA（21）