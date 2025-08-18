◇第107回全国高校野球選手権第12日・3回戦県岐阜商3―1明豊（2025年8月17日甲子園）左手指が先天的にないハンデを持つ県岐阜商・横山温大が攻守で球場を沸かせた。初回に3点目の右前適時打を放ち全3試合で安打を記録。「立ち遅れしないように準備できているのが（好調の）要因」。8回1死一塁の守備では右飛を右手のグラブで捕球すると、瞬時にグラブを左手に持ち替えて右手で一塁に返球。ハーフウエーの一塁走者をアウ