◇第107回全国高校野球選手権第12日・3回戦西日本短大付2―3東洋大姫路（2025年8月17日甲子園）優勝した1992年以来33年ぶりのベスト8進出を目指した西日本短大付（福岡）は東洋大姫路（兵庫）に2―3で惜敗した。3回に4番・佐藤仁内野手（3年）の適時打などで2点を先制したが、4回以降は好機を生かせずに逆転負けした。92年以来の全国制覇を本気で目指していた。だからこそ、西日本短大付ナインは涙が止まらなかった。主