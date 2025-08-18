【週刊プレイボーイ 35号】 8月18日 発売 価格：650円（デジタル版 650円） 表紙 【拡大画像へ】 集英社は、雑誌「週刊プレイボーイ 35号」を8月18日に発売した。価格は650円。発売にあわせ、関連グラビアが公開された。 今号では一ノ瀬瑠菜さんが表紙＆巻頭グラビアに登場。そのほか福井梨莉華さん、瀬戸環奈さんらのグラビアなども掲載される。 【一ノ瀬瑠菜