◇第107回全国高校野球選手権第12日・3回戦東洋大姫路3―2西日本短大付（2025年8月17日甲子園）1点を先制された3回2死一、二塁から登板したエース木下鷹大が4安打無失点、8三振を奪う力投で逆転への流れをつくった。「甘い球はすぐ打たれるので、コースを丁寧に投げた。マウンドでアドレナリンも出て、球速も最後まで落ちなかった。インコースもしっかり攻めることができた」9回途中に阪下漣の救援を仰いだ2回戦の花巻