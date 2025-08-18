第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日の１７日、３回戦４試合が行われ、８強が出そろった。県岐阜商（岐阜）は継投で明豊（大分）の反撃をかわし、春夏通算９０勝目を飾った。１８日は休養日で、準々決勝４試合は１９日に行われる予定。県岐阜商３―１明豊県岐阜商は一回、宮川の２点二塁打と横山の適時打で３点先制。２番手の渡辺大が好投し、六回途中から登板した柴田が締めた。明豊は二回、川口の三塁打を足場に１点返