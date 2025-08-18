第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日の１７日、３回戦４試合が行われ、８強が出そろった。東洋大姫路（兵庫）は西日本短大付（福岡）に逆転勝ちした。１８日は休養日で、準々決勝４試合は１９日に行われる予定。東洋大姫路３―２西日本短大付東洋大姫路は１点を追う五回、高畑、白鳥の連続適時打で逆転。三回途中から救援した木下がリードを守った。西日本短大付は２点を先行した後も再三得点機を作ったが、あと１本が出