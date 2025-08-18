第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日の１７日、３回戦４試合が行われ、８強が出そろった。沖縄尚学（沖縄）は仙台育英（宮城）との延長戦を制し、春夏通算３０勝目。１８日は休養日で、準々決勝４試合は１９日に行われる予定。沖縄尚学５―３仙台育英沖縄尚学は延長タイブレイクの十一回、敵失と宜野座の適時三塁打で２点を勝ち越した。末吉が１２三振を奪い、１６９球で完投。仙台育英は九、十回に迎えたサヨナラの好機