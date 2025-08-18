フランスが９月にもパレスチナを国家として承認する方針を示し、これに同調する動きが他の国にも広がっている。イスラエルがパレスチナ自治区ガザを侵攻し、人道状況を悪化させていることに対する警告にほかならない。政治的な宣言に終わらせず、イスラエルへの国際的な圧力を強める契機とすべきだ。マクロン仏大統領はパレスチナの国家承認について、ガザの戦乱を止め、人道支援の再開をイスラエルに強く求めるのが狙いだと