◇第107回全国高校野球選手権第12日・3回戦津田学園0―5横浜（2025年8月17日甲子園）王者の壁は厚かった。津田学園（三重）の149キロ左腕・桑山晃太朗は8回8安打5失点。「悔しいけど、高校野球に悔いはない。最後が横浜で良かった」と涙を流した。7日の1回戦・叡明戦を延長12回、138球完投で制し2回戦は広陵の辞退による不戦勝で異例の甲子園練習も経験。中9日での登板に「調整は難しかった。でも言い訳はしない。自分一