第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日の１７日、仙台育英（宮城）は３回戦で沖縄尚学（沖縄）に延長十一回、タイブレイクの末に３―５で敗れ、ベスト８進出はならなかった。五回に川尻結大選手の２点適時打で逆転したが、七回に追いつかれ、十一回に力尽きた。それでも最後まで力投した吉川陽大投手ら、健闘した選手たちに大きな拍手が送られた。沖縄尚学５―３仙台育英吉川陽大投手を「助けたい」と４番の役割１点を追う