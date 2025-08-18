家族の記憶＜６＞長岡の花火師・嘉瀬誠次さんと長男・晃さん（下）嘉瀬誠次さん（２０２３年死去）は戦後、松輪島に配属された将兵が結成した戦友会「松輪島を偲（しの）ぶ会」で熱心に活動した。長男の晃さん（６６）も父に連れられて会合に顔を出した。「生死をともにした者だけが持つ強い結びつきを感じた」と振り返る。会は年に１度、新潟県内の温泉地やホテルに集い、宴会を開いた。話題の中心は戦時中の思い出だった。