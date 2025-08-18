防衛省は、空と海上、海中で無人機を活用する沿岸防衛構想「ＳＨＩＥＬＤ（シールド）」を２０２７年度中に構築する方針を固めた。無人機は安価で大量に導入できる利点があり、日本に侵攻しようとする他国部隊を食い止める狙いがある。複数の政府関係者が明らかにした。シールド構想では、日本の艦艇から発射するタイプの無人航空機や、水上用の無人水上艦、水中を進む無人潜水機で敵艦を迎え撃つ。陸側からは、沿岸に迫って