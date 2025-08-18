開幕初戦のゴラッソで、ますます獲得すべきだと確信したか。プレミアリーグの名門トッテナムが、レアル・ソシエダの久保建英に本腰を入れているようだ。スペインメディア『Fichajes』は８月18日、「トッテナムが久保獲得へ。レアル・ソシエダへ7000万ユーロのオファー」と見出しを打った記事を掲載。「この日本人選手は引き続きビッグクラブからの関心を集めており、行き先はロンドンになるかもしれない」と報じた。「トーマ