【ベルリン＝工藤彩香】ドイツのヨハン・ワーデフール外相は、１８日に就任後初めて日本を訪問するのに合わせ、読売新聞の書面インタビューに応じた。同氏は日本について、国際秩序の強化や安全保障などの「価値と利益を共有する緊密なパートナーだ」と強調し、日独の戦略的関係を強化する考えを示した。今年５月に発足した独メルツ政権はインド太平洋戦略を重視しており、ワーデフール氏はアジアの最初の訪問先に日本を選んだ