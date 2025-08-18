【ベルリン＝工藤彩香】就任後初めて１８日に日本を訪問するドイツのヨハン・ワーデフール外相が、読売新聞の単独書面インタビューに応じた。インタビュー全文は以下の通り。「日本は価値と利益を共有するパートナー」――外相就任後、初めてアジアを訪問する。日本はドイツのパートナーとしてどのような役割を果たしているのか。外相就任後の初のアジア訪問で日本を訪れるのは、私にとって大変重要なことだ。両国は価値と利