戦争を生きて＜４＞過酷な戦争体験に胸を焼かれながら、戦後を生き抜いた人たちがいる。その軌跡をたどる。◇札幌市のパン粉製造・販売「横山食品」名誉会長の横山末雄さん（９７）は戦後、同社を設立し、全国有数のパン粉製造企業に成長させた。もうけの少ないパン粉にこだわり、一歩ずつ、堅実に。８０年前、空襲で犠牲になった海軍飛行予科練習生（予科練）の仲間に報いようとする気持ちが、そうさせてきた。◎現在の札幌