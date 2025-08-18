胃や腸などの手術にあたる消化器外科の医師不足が深刻だ。医師数は２０年前より２割減った。長時間の手術や休日夜間の救急対応といった厳しい勤務状況を、若手医師が敬遠するためだ。人材確保に向け、大学病院では、業務負担の軽減や給与の増額などに取り組んでいる。厚生労働省も外科医の待遇改善策について、今年度から本格的な検討を始めた。日本消化器外科学会によると、医療機関に勤務する消化器・一般外科の医師は２０２