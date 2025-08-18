第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日の１７日、津田学園（三重）は３回戦で横浜（神奈川）と対戦し、０―５で敗れた。津田学園は七回に３連打で一死満塁の好機を迎えたが、あと１本が出なかった。全力でプレーする選手に、スタンドの観客からは惜しみない拍手が送られた。横浜５―０津田学園七回に３連打、一死満塁で再び打席に２点を追う五回。二死走者なしの場面で、７番打者・本田大翔選手が打席に入った。チームはこ