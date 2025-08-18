【モデルプレス＝2025/08/18】女優の波瑠と川栄李奈が主演を務める10月期TBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」（毎週金曜よる10時〜）より、新キャストが解禁。Snow Manの向井康二と俳優の中村蒼が出演することが発表された。【写真】Snow Man向井康二、“色気ダダ漏れ”キスシーン◆向井康二、TBS連ドラ初出演で副社長役にこのたび、禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約に大きく関わるキャストとして向井、中村の2人が解禁。