避難所指針への全国自治体の対応状況共同通信社が全国の市区町村に実施した避難所の準備状況に関するアンケートで、トイレ数について49％が「政府が指針で示す基準を満たしていない」と答えた。被災者1人当たりの居住面積も49％が満たしていないとした。予算や場所の不足が主な理由。南海トラフ巨大地震や首都直下地震などでは多くの避難者が出る見込み。避難所環境が不十分な場合、災害関連死につながる可能性もある。アンケ