消費者が店頭に不要品を持ち込む形式の買い取りサービスに関し、広告で金額を「盛る」表現をした場合には景品表示法違反に当たる恐れがあるとの見解を、消費者庁がこのほどまとめた。「地域最高値で買い取り」としているのに下回ったり、「何でも買い取り」としているのに対象外のものがあったりする場合が違反になるという。買い取りサービスは消費者のエコ志向や資源活用の意識の高まりを背景に市場規模が拡大。「リユース市