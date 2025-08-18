Snow Man向井康二（31）と俳優中村蒼（34）が、10月スタートのTBS系連続ドラマ「フェイクマミー」（金曜午後10時）に出演することが17日、分かった。波瑠（34）と川栄李奈（30）のダブル主演で、禁断の“母親なりすまし”契約から始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。同局ドラマ初出演となる向井は、川栄演じる茉海恵が経営するベンチャー企業「RAINBOWLAB」の敏腕副社長・黒木竜馬役を務める